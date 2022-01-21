Американские самолёты огневой поддержки пехоты получат новую пушку

Наука и технологии
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Американские самолёты огневой поддержки пехоты получат новую пушкуНа замену принятой в 1964 году
Самолёты летающей батареи непосредственной поддержки сухопутных сил AC-130 получат принципиально новую пушку калибра 105 мм. Новое орудие придёт на замену принятой ещё в 1964 году гаубицы M102.
Разработкой новой перспективной гаубицы занимаются инженеры Военно-морского центра наземных боевых действий Дальгрен. Разрабатываемой пушкой заменят гаубицы на самолётах AC-130W Stinger II и AC-130J Ghostrider, входящих в состав летающей батареи непосредственной поддержки сухопутных сил AC-130.
Представители ВМС США отметили, что новое вооружение будет требовать меньших затрат на техническое обслуживание.
Источник: The Drive