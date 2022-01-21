Сегодня в 18:11

Американские самолёты огневой поддержки пехоты получат новую пушку

На замену принятой в 1964 году

Самолёты летающей батареи непосредственной поддержки сухопутных сил AC-130 получат принципиально новую пушку калибра 105 мм. Новое орудие придёт на замену принятой ещё в 1964 году гаубицы M102.