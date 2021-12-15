Американские самолёты-разведчики начали летать над Донбассом

Эти самолёты способны вести радиотехническую разведку на большом расстоянии от целевых районов или объектов. Они могут обнаруживать радиостанции сантиметрового, дециметрового и метрового диапазонов, действующих в воздухе, на море и суше.

Оборудование, установленное на них, позволяет выявлять и идентифицировать корабли в море, самолёты, скопления войск и отслеживать их перемещение. По мнению российских экспертов, над ДНР и ЛНР «воздушный шпион» США появился для изучения района боевых действий, детализации обстановки вдоль линии разграничения на фоне постоянных заявлений украинской власти о готовящемся нападении России на Украину.

«США сейчас активно интересуются положением дел на Украине на фоне сообщений о потенциальном конфликте. Мы знаем, что во время беседы президентов России и США одной из основных тем было положение на Украине, в ДНР и ЛНР. Соединённые Штаты рассматривают Украину как инструмент в своём противостоянии с Россией. Сейчас там ситуация в некоторой степени напоминает то, что происходило на Балканах перед Первой мировой войной, и активизация деятельности американской разведки связана с желанием полностью контролировать эту зону — они анализируют ситуацию», — отметила завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.