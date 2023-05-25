Американские санкции уничтожили российского прародителя Ozon и Wildberries

Последствия этих санкций ощутил не только старейший магазин электроники, но и его клиенты — в основном, небольшие компании, индивидуальные предприниматели и радиолюбители.

В течение последней недели перед закрытием, имя магазина было добавлено в санкционный список США. Несмотря на это, представители «ДКО электронщик» пообещали выполнить все обязательства перед своими клиентами, включая гарантийное обслуживание.

С момента своего открытия в 1993 году, компания стала одним из крупнейших игроков в своём сегменте, опередив такие известные бренды, как Ozon и Wildberries. Но внезапное закрытие магазина, без каких-либо предварительных объявлений, заставило многих задуматься о причинах и последствиях этого решения.

Хотя официально причины закрытия не объявлены, появились предположения о связи этого события с американскими санкциями. Вместе с «ДКО электронщик», другие крупные российские компании, такие как «Элитан трейд», «Симметрон электронные компоненты» и «ТД Промэлектроника», также были включены в «чёрный список» США.