Наука и технологии
23:52, 09 мая 2023
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Американские сенаторы обвинили Илона Маска в сокрытии жалоб на плохую безопасность электромобилей Tesla

И в дискриминации части сотрудников

В понедельник, 8 мая, члены Сената США направили владельцу Tesla Илону Маску открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность «разгулом дискриминации на рабочем месте и шокирующими недостатками в безопасности электромобилей».

В письме сенаторы утверждают, что им поступает «несметное количество» жалоб из-за дискриминационных условий труда и «фиктивных» проверок безопасности электрокаров на заводах Tesla. Также утверждается, что Tesla использует «арбитражные оговорки» в контрактах с потребителями и сотрудниками, чтобы избежать публичной ответственности за дискриминацию на рабочем месте и шокирующие недостатки в безопасности автомобилей.

Кроме того, в письме описывается, как соглашения Tesla об «арбитраже» потребителей создали «чёрный ящик вокруг любых опасений водителей по поводу безопасности электромобилей Tesla».

В конце письма сенаторы открыто обвиняют Маска в фиктивной проверке безопасности продукции его предприятия. «Давайте проясним: ваша так называемая проверка безопасности — фикция», — сказано в письме.

Такое подозрение появилось потому, что Национальная администрация безопасности дорожного движения задокументировала «некоторые проблемы безопасности с программным обеспечением Tesla Full Self-Driving beta», которые повышают риск аварии электромобиля, но при этом не было «пролито света на то, какие частные соглашения Tesla могла заключить по поводу безопасности своих автомобилей».

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