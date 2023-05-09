Американские сенаторы обвинили Илона Маска в сокрытии жалоб на плохую безопасность электромобилей Tesla

В письме сенаторы утверждают, что им поступает «несметное количество» жалоб из-за дискриминационных условий труда и «фиктивных» проверок безопасности электрокаров на заводах Tesla. Также утверждается, что Tesla использует «арбитражные оговорки» в контрактах с потребителями и сотрудниками, чтобы избежать публичной ответственности за дискриминацию на рабочем месте и шокирующие недостатки в безопасности автомобилей.

Кроме того, в письме описывается, как соглашения Tesla об «арбитраже» потребителей создали «чёрный ящик вокруг любых опасений водителей по поводу безопасности электромобилей Tesla».

В конце письма сенаторы открыто обвиняют Маска в фиктивной проверке безопасности продукции его предприятия. «Давайте проясним: ваша так называемая проверка безопасности — фикция», — сказано в письме.

Такое подозрение появилось потому, что Национальная администрация безопасности дорожного движения задокументировала «некоторые проблемы безопасности с программным обеспечением Tesla Full Self-Driving beta», которые повышают риск аварии электромобиля, но при этом не было «пролито света на то, какие частные соглашения Tesla могла заключить по поводу безопасности своих автомобилей».