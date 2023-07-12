Американские школы начали патрулировать роботы

В рамках пилотной программы роботы приступили к патрулированию школьных кампусов. Так, одна из школ в округе Нью-Мексико внедрила систему роботов-патрулей.

Эти четырёхколесные роботы, высотой более полутора метров и весом около 180 кг, работают круглосуточно, семь дней в неделю. Они оснащены камерами с 360-градусным обзором, которые передают изображения в службу безопасности.

Роботы также обладают искусственным интеллектом, который позволяет им изучать типичные шаблоны поведения в школе и выявлять нарушения.

ИИ помогает не только регистрировать преступления, но и предотвращать их.

При этом сообщается, что в рамках пилотного проекта функция обнаружения оружия была временно отключена. Сами роботы не вооружены, но имеют встроенный динамик, через который сотрудники службы безопасности могут общаться с подозрительными личностями или потенциальными преступниками.