Американские шпионы попросили себе инструменты на искусственном интеллекте

По словам американского разведчика, ИИ необходим таким службам для оперативной работы с большими массивами данных с сохранением полной конфиденциальности. И помочь в этом могут как раз частные компании вроде Google.

Аналитик отметил, что при реализации секретных миссий АНБ и других разведывательных ведомств, в случае неправильного или недостаточного использования искусственного интеллекта могут возникать риски потенциально предвзятых алгоритмов. Из-за чего разведка может потерять доступ к необходимым данным или получать нужные, но ограниченные ответы.

Эррера выразил мнение, что если США откажутся от частных разработок в сфере ИИ, то потеряют конкурентный потенциал по сравнению с Китаем и другими странами.