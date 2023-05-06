Американские шпионы попросили себе инструменты на искусственном интеллекте

Американские шпионы попросили себе инструменты на искусственном интеллектеЧтобы не отставать от «партнёров» из Китая
Директор по исследованиям в Агентстве национальной безопасности США (АНБ) Гилберт Эррера заявил, что разведывательному сообществу страны необходимо пользоваться всеми преимуществами искусственного интеллекта. Эррера уточнил, что акцент нужно сделать на коммерческие модели.
По словам американского разведчика, ИИ необходим таким службам для оперативной работы с большими массивами данных с сохранением полной конфиденциальности. И помочь в этом могут как раз частные компании вроде Google.
Аналитик отметил, что при реализации секретных миссий АНБ и других разведывательных ведомств, в случае неправильного или недостаточного использования искусственного интеллекта могут возникать риски потенциально предвзятых алгоритмов. Из-за чего разведка может потерять доступ к необходимым данным или получать нужные, но ограниченные ответы.
Эррера выразил мнение, что если США откажутся от частных разработок в сфере ИИ, то потеряют конкурентный потенциал по сравнению с Китаем и другими странами.