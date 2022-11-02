Американские штурмовые винтовки вооружат патронами советского образца

Американские штурмовые винтовки вооружат патронами советского образцаВозможно, чтобы скрыть участие в конфликтах
Издание The Drive со ссылкой на USSOCOM (Командование специальных операций США) сообщило, что новые штормовые винтовки Sig Sauer Rattle, которые получил спецназ, переделают под патрон советского образца калибра 7,62 на 39 мм.
На данный момент для винтовки Rattler используют патроны калибра 5,56 на 45 мм и 300 Blackout. Сообщается, что Центр комплектования, технологий и логистики сил специальных операций заключил контракт на комплекты для переоборудования винтовок под патрон 7,62 на 39 мм.
По мнению обозревателя, модификация нужна армии США, чтобы использовать винтовки Rattler в странах, где преобладают боеприпасы советского образца. Также с помощью такого переоборудования можно скрыть участие американского спецназа в конфликтах.
«Использование боеприпасов советского производства может обеспечить некоторую степень правдоподобного отрицания прямого участия американских войск в ситуациях, когда это также желательно», — предположил автор.