Американские штурмовые винтовки вооружат патронами советского образца

На данный момент для винтовки Rattler используют патроны калибра 5,56 на 45 мм и 300 Blackout. Сообщается, что Центр комплектования, технологий и логистики сил специальных операций заключил контракт на комплекты для переоборудования винтовок под патрон 7,62 на 39 мм.

По мнению обозревателя, модификация нужна армии США, чтобы использовать винтовки Rattler в странах, где преобладают боеприпасы советского образца. Также с помощью такого переоборудования можно скрыть участие американского спецназа в конфликтах.

«Использование боеприпасов советского производства может обеспечить некоторую степень правдоподобного отрицания прямого участия американских войск в ситуациях, когда это также желательно», — предположил автор.