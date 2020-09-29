Американские соцсети могут "замедлить" в России

Речь идет о случаях нарушения российского законодательства в части хранения и передачи персональных данных граждан страны, удаления противоправного контента, а также неуплаты налогов с деятельности, сообщает Коммерсант со ссылкой на свои источники. Инициировала обновленный законопроект группа экспертов, главой которой выступил председатель профильной комиссии московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Ожидается, что первыми с “замедлением” могут столкнуться Facebook и Twitter, так как именно эти компании отказываются исполнять требования по хранению данных россиян. Напомним, что согласно российскому законодательству, информация, собираемая о жителях России, должна располагаться на серверах внутри страны.