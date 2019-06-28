Американские соцсети начали бороться со сторонниками Трампа накануне выборов

Ограничение имеет форму карантина, что означает следующее: подфорум не будет закрыт и запрета на публикацию или чтение сообщений на нем также не будет. Теперь при попытке войти на The_Donald, пользователи увидят следующее предупреждение: “Вы действительно хотите войти на данный подфорум? Подфорум на карантине”. Помимо этого, публикации на протяжении всего карантина не будут появляться в общих результатах поиска и рекомендациях сайта.

“The_Donald за годы существования создал крепкое сообщество, которому карантин никак не повредит… Но я думаю, что, если бы The_Donald не был аффилирован с действующим президентом США, он с большой долей вероятности был бы запрещен. Такие платформы всегда крайне медлительны в принятии мер, которые могут быть расценены как политические, даже в тех случаях, когда очевидны нарушения правил и порядка”, — высказал свое мнение о ситуации научный сотрудник нью-йоркского независимого исследовательского института Data&Society, специалист по политическим субкультурам Бекка Льюис.