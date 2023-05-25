Американские спасатели начали использовать сферических роботов, разработанных NASA

Это сферические неподвижные роботы, построенные по принципу геодезических куполов. Конструкция усилена сетью из растяжек и демпферов для принятия и распределения энергии при ударе о землю — роботы предназначены для сбрасывания с высоты в зону возгорания.

Роботы оснащены системой датчиков для определения состава химических соединений в условиях пожара, чтобы пожарные заранее знали, как экипироваться и какой фронт работ им предстоит выполнить.

Роботы перекатываются принудительно с помощью тросов, вплетённых в сеть.

Сейчас разработка поставляется в несколько крупных пожарных департаментов США.