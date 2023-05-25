Американские спасатели начали использовать сферических роботов, разработанных NASA

Американские спасатели начали использовать сферических роботов, разработанных NASAДля подготовки к работе на пожарах
Компания Squishy Robotics, основанная бывшим ведущим разработчиком NASA, профессором механики Университета Беркли Элисом Агогино, создала сферических роботов для изучения планет. Разработку взяли себе на вооружение спасательные службы.
Это сферические неподвижные роботы, построенные по принципу геодезических куполов. Конструкция усилена сетью из растяжек и демпферов для принятия и распределения энергии при ударе о землю — роботы предназначены для сбрасывания с высоты в зону возгорания.
Роботы оснащены системой датчиков для определения состава химических соединений в условиях пожара, чтобы пожарные заранее знали, как экипироваться и какой фронт работ им предстоит выполнить.
Роботы перекатываются принудительно с помощью тросов, вплетённых в сеть.
Сейчас разработка поставляется в несколько крупных пожарных департаментов США.