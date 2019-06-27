Американские спецслужбы научились распознавать людей по пульсу на расстоянии

По заказу американских военных был разработан прототип, который позволяет идентифицировать людей на большом расстоянии и с большой точностью.

Лазерная технология под названием Jetson распознаёт уникальную «сердечную подпись» человека с расстояния в 200 метров. Отмечается, что в отличие от лиц и отпечатков пальцев сердцебиение нельзя подделать никаким способом.

Пока Jetson работает через тонкую одежду, такую как рубашка или футболка, но не с более толстыми предметами гардероба, вроде зимнего пальто. На сбор необходимой информации уходит около 30 секунд и если цель всё это время неподвижна.

Также эффективность зависит наличия «кардио» баз данных, но при правильных условиях, Jetson срабатывает с точностью в 95%. Такие результаты даже не снились современным системам распознавания лиц.