Американские спецслужбы скоро получат аналог ChatGPT для слежки за гражданами

Американские спецслужбы скоро получат аналог ChatGPT для слежки за гражданамиАмериканская разведка конкурирует с Китаем
Bloomberg сообщил о подготовке для ЦРУ и других 18 ведомств, которые входят в структуру американской разведки, включая ФБР, аналога чат-бота ChatGPT. Такая система понадобится для быстрого обобщения информации из открытых источников.
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Инструмент нужен спецслужбам для оперативного установления первичного источника данных и последующего анализа. Одной из функций, которые должны быть реализованы в разведывательной нейросети, является автоматическое обобщение данных.
Всё это делается в рамках правительственной программы по внедрению ИИ в органы американской разведки. А основная цель — конкуренция с Китаем, который может стать мировым монополистом в этой сфере уже к 2030 году.
Сроки получения спецслужбами этой нейросети неизвестны. Но речь идёт о ближайшем времени.