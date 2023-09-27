Наука и технологии
13:17, 27 сентября 2023
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Американские спецслужбы скоро получат аналог ChatGPT для слежки за гражданами

Американская разведка конкурирует с Китаем

Bloomberg сообщил о подготовке для ЦРУ и других 18 ведомств, которые входят в структуру американской разведки, включая ФБР, аналога чат-бота ChatGPT. Такая система понадобится для быстрого обобщения информации из открытых источников.

Американские спецслужбы скоро получат аналог ChatGPT для слежки за гражданами

© CIA

Инструмент нужен спецслужбам для оперативного установления первичного источника данных и последующего анализа. Одной из функций, которые должны быть реализованы в разведывательной нейросети, является автоматическое обобщение данных.

Всё это делается в рамках правительственной программы по внедрению ИИ в органы американской разведки. А основная цель — конкуренция с Китаем, который может стать мировым монополистом в этой сфере уже к 2030 году.

Сроки получения спецслужбами этой нейросети неизвестны. Но речь идёт о ближайшем времени.

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