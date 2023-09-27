Американские спецслужбы скоро получат аналог ChatGPT для слежки за гражданами

Инструмент нужен спецслужбам для оперативного установления первичного источника данных и последующего анализа. Одной из функций, которые должны быть реализованы в разведывательной нейросети, является автоматическое обобщение данных.

Всё это делается в рамках правительственной программы по внедрению ИИ в органы американской разведки. А основная цель — конкуренция с Китаем, который может стать мировым монополистом в этой сфере уже к 2030 году.

Сроки получения спецслужбами этой нейросети неизвестны. Но речь идёт о ближайшем времени.