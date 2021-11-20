Американские спецслужбы уличили Китай в строительстве военного объекта в ОАЭ

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Американские спецслужбы уличили Китай в строительстве военного объекта в ОАЭВо времена спутниковых снимков очень сложно спрятать подобное
Как известно, отношения между Китаем и США в последнее время достаточно обострённые. И, судя по всему, ситуация только усугубится.
По крайней мере, это следует из свежего доклада разведки США. Ей удалось обнаружить тайный военный объект, который Китай строит на территории порта недалеко от Абу-Даби, ОАЭ.
При этом впервые информация о чём-то подобном мелькала ещё около года назад, но лишь свежие спутниковые снимки «убедили американские власти, что Китай строит в порту какую-то военную установку».
Сообщается, что официальные лица США нанесли визит в ОАЭ. Во время него администрация Байдена предупредила Абу-Даби об угрозе её связям с Соединёнными Штатами из-за военного присутствия Китая на территории страны. После этого строительство таинственного объекта было остановлено.
Источник: The Wall Street Journal