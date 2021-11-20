Американские спецслужбы уличили Китай в строительстве военного объекта в ОАЭ

По крайней мере, это следует из свежего доклада разведки США. Ей удалось обнаружить тайный военный объект, который Китай строит на территории порта недалеко от Абу-Даби, ОАЭ.

При этом впервые информация о чём-то подобном мелькала ещё около года назад, но лишь свежие спутниковые снимки «убедили американские власти, что Китай строит в порту какую-то военную установку».

Сообщается, что официальные лица США нанесли визит в ОАЭ. Во время него администрация Байдена предупредила Абу-Даби об угрозе её связям с Соединёнными Штатами из-за военного присутствия Китая на территории страны. После этого строительство таинственного объекта было остановлено.