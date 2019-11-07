Американские ученые начали изучение лунного грунта, привезенного 50 лет назад

То есть да, речь идет об образце, вес которого составляет 800 грамм и который был доставлен на планету еще в 70-х годов прошлого века. Представитель космического агентства заявил, что все эти годы грунт находился в максимально защищенных условиях, чтобы современные ученые могли провести исследования, не боясь при этом, что образец будет как-то деформирован на Земле с течением времени.