Наука и технологии
Сегодня 19:00
Американские ученые начали изучение лунного грунта, привезенного 50 лет назад
То есть буквально — ученые заморозили образец, привезенный из космоса, на полвека, чтобы начать его изучение именно сейчас
NASA опубликовало официальное сообщение, из которого следует, что специалисты ведомства приступили к изучению первого образца лунного грунта. Напомним, что данный материал был собран астронавтами миссии “Аполлон” в середине прошлого века. Все это время грунт хранился в замороженном состоянии в специальных контейнерах.
То есть да, речь идет об образце, вес которого составляет 800 грамм и который был доставлен на планету еще в 70-х годов прошлого века. Представитель космического агентства заявил, что все эти годы грунт находился в максимально защищенных условиях, чтобы современные ученые могли провести исследования, не боясь при этом, что образец будет как-то деформирован на Земле с течением времени.
”Сегодня мы можем проводить измерения, которые были невозможны за годы программы «Аполлон». Анализ этих образцов позволит новому поколению ученых и усовершенствовать свои методы, и помочь подготовить будущих исследователей к лунным миссиям, ожидаемым в 2020-х годах”, — рассказала научный сотрудник программы ANGSA в штаб-квартире НАСА Сара Нобл.