Американские ученые открыли новые направления лечения болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона характеризуется неправильным свертыванием белка альфа-синуклеина, который накапливается в нейронах и образует патологические структуры — тельца Леви.

Ранее лаборатория Маццулли обнаружила нарушение перемещения белков между эндоплазматическим ретикулумом и аппаратом Гольджи, что приводит к их скоплению и нарушению утилизации клеткой.

В новой работе, опубликованной в Neuron, ученые изучили нейроны, полученные из стволовых клеток пациентов с болезнью Паркинсона. Была обнаружена агрегация белков NONO и SFPQ в ядре нейронов. Эти белки регулируют РНК-редактирование, необходимое для правильной работы нейронов. Скопление NONO и SFPQ приводит к неправильному редактированию РНК и нарушению функций жизненно важных нейронных белков.

В другом исследовании, опубликованном в Nature Communications, ученые изучали связь метаболизма глюкозы и неправильного сворачивания белка в нейронах. Команда Маццулли обнаружила нарушение метаболического пути, необходимого для синтеза, транспортировки и сворачивания белков в эндоплазматическом ретикулуме. Нарушение этого пути приводит к неправильному сворачиванию белков и их накоплению.

Ученые восстановили активность лизосом и улучшили сворачивание белков, добавив в нейроны N-ацетилглюкозамин, ключевой компонент метаболического пути.

По словам профессора Масццлли, существующие лекарства от болезни Паркинсона воздействуют на один путь. А работа ученых показывает необходимость восстановления сразу нескольких путей.