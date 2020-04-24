Американские ученые рассказали о возможности солнечного света уничтожить коронавирус

По словам советника по науке и технологиям секретаря Департамента внутренней безопасности Уильяма Брайана, учеными было установлено, что ультрафиолетовые лучи способны сильно влиять на патоген. Это, в свою очередь, дает надежду на то, что распространение коронавирусной инфекции может уменьшиться уже летом текущего года.”Наше самое поразительное наблюдение на сегодняшний день - это мощное воздействие солнечного света на уничтожение вируса как на поверхности, так и в воздухе”, - отметил эксперт.

Кроме того, ученые отметили, что на коронавирус способно оказывать воздействие не только температура, но и влажность. Так, увеличение температуры и влажности является менее благоприятной средой для данного вируса.