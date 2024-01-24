Американские ученые создали приложение для распознавания бешенства у собак

Исследование показало высокую эффективность приложения в сельской Танзании. Операторы идентифицировали 76,2% привитых собак и 98,9% непривитых.

Бешенство уносит жизни около 60 000 человек ежегодно, преимущественно в Африке и Азии. Контроль заболевания требует массовой вакцинации собак. Однако проблемой является определение, какие собаки уже привиты. Использование микрочипов слишком дорого, а ошейники могут быть сняты владельцами.

Алгоритм распознавания собак в приложении сравнивает ключевые компоненты морды собаки с архивом ранее сохраненных изображений. Исследователи утверждают, что с улучшением технологий и дополнительным обучением операторов эффективность приложения может быть улучшена.

Помимо идентификации привитых собак, технология обещает применение в других областях, таких как контроль за заболеваниями и исследования, где требуется идентификация животных. В настоящее время для работы приложения требуется подключение к интернету, но команда исследователей также работает над возможностью загрузки и использования функции без подключения к сети.