Американские ученые создали VR-тренажер для обучения сварке

Новый тренажер использует шлем виртуальной реальности и сварочный аппарат. Во время тренировки на экран выводятся подсказки, которые помогают держать инструмент под нужным углом и на правильном расстоянии. Система также анализирует звуки сварки и может подсказать, правильно ли выставлены настройки оборудования.

Кроме того, тренажер предлагает дыхательные упражнения, чтобы помочь сварщику сосредоточиться. Разработчики планируют усовершенствовать систему и провести дополнительные испытания. Нововведение может помочь решить проблему нехватки квалифицированных сварщиков во многих странах.