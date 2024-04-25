Американские ученые создали VR-тренажер для обучения сварке

Опубликовано 25 апреля 2024, 21:23
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Американские ученые создали VR-тренажер для обучения сваркеЧто решить проблему нехватки специалистов
Ученые из университета Карнеги-Меллона разработали тренажер сварщика на основе виртуальной реальности. Сварка — сложное ремесло, которому трудно научиться. Традиционное обучение сварке требует много времени и практики. Инструктору сложно контролировать процесс и давать советы во время работы.
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Новый тренажер использует шлем виртуальной реальности и сварочный аппарат. Во время тренировки на экран выводятся подсказки, которые помогают держать инструмент под нужным углом и на правильном расстоянии. Система также анализирует звуки сварки и может подсказать, правильно ли выставлены настройки оборудования.
Кроме того, тренажер предлагает дыхательные упражнения, чтобы помочь сварщику сосредоточиться. Разработчики планируют усовершенствовать систему и провести дополнительные испытания. Нововведение может помочь решить проблему нехватки квалифицированных сварщиков во многих странах.