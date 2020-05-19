Американские ученые успешно протестировали на людях новую вакцину от коронавируса

Так, “кандидат на вакцину” от Moderna содержит “инструкцию” по производству остроконечного белка, используемого SARS-CoV-2 для того, чтобы заразить ткани человека. По словам специалистов, именно наличие данной “инструкции” способно научить организм человека и его иммунную систему распознавать вирус и эффективно атаковать его в случае появления.

Стоит отметить, что прямо сейчас было пройдено аж две фазы клинических испытаний, в последнем из которых участники были разделены на несколько групп и получали разные дозы вакцины. В итоге те добровольцы, что получали небольшую дозу вакцины, вырабатывали антитела к вирусу примерно в том же количестве, которое ученые уже наблюдали у тех пациентов, которые в свое время переболели COVID-19. Та же группа, которая получила повышенную дозу вещества, выработало в несколько раз большее количество необходимых антител.

”Команда Moderna в ускоренном темпе работает над тем, чтобы приступить в июле к третьему этапу испытаний вакцины и в случае его успеха подать заявку на лицензирование препарата”, — рассказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.