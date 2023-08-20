Наука и технологии
02:48, 20 августа 2023
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Американские учёные рассказали о пользе кардамона для похудения

Специя снижает жировую массу

Специалисты из Техасского колледжа сельского хозяйства и наук о жизни рассказали о пользе такой специи, как кардамон.

В ходе проведённого исследования разное количество семян кардамона добавляли животным в корм. Выяснилось, что кардамон стимулирует аппетит, а на фоне этого усиливает расходование энергии способствует снижению жировой массы.

Учёные предложили специю в качестве средства для похудения в силу распространённости кардамона и особенных вкусовых свойств.

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