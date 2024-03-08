Американские учёные увидели в ядерном оружии потенциал для борьбы с астероидами

Группа учёных из Ливерморской национальной лаборатории в США предложила новый способ воздействовать на астероиды, потому что эта проблема не теряет актуальности и не исключено, что какой-либо астероид рано или поздно может столкнуться с Землёй. Ранее NASA испытывало изменение траектории астероида с помощью космического зонда DART. Но этот способ ограничен размерами астрономического тела.

Поэтому исследователи предложили отправку в космос ядерного оружия: проведённое моделирование учитывает множество параметров, включая структуру и состав астероида. К тому же ядерный заряд может не только изменить траекторию астероида, но и разрушить тело на безопасные для Земли фрагменты.