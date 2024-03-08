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Наука и технологии
Опубликовано 08 марта 2024, 17:15
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Американские учёные увидели в ядерном оружии потенциал для борьбы с астероидами

Для этого провели компьютерное моделирование
В журнале Planetary Science Journal появилась статья с результатами компьютерного моделирования воздействия ядерного заряда на тело и траекторию астероидов.
Американские учёные увидели в ядерном оружии потенциал для борьбы с астероидами

© Ferra.ru

Группа учёных из Ливерморской национальной лаборатории в США предложила новый способ воздействовать на астероиды, потому что эта проблема не теряет актуальности и не исключено, что какой-либо астероид рано или поздно может столкнуться с Землёй. Ранее NASA испытывало изменение траектории астероида с помощью космического зонда DART. Но этот способ ограничен размерами астрономического тела.

Поэтому исследователи предложили отправку в космос ядерного оружия: проведённое моделирование учитывает множество параметров, включая структуру и состав астероида. К тому же ядерный заряд может не только изменить траекторию астероида, но и разрушить тело на безопасные для Земли фрагменты.

Источник:Pravda.Ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#космос
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#астероид
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#NASA
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#Ядерное оружие