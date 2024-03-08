Американские учёные увидели в ядерном оружии потенциал для борьбы с астероидами

Опубликовано 08 марта 2024, 17:15
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Американские учёные увидели в ядерном оружии потенциал для борьбы с астероидамиДля этого провели компьютерное моделирование
В журнале Planetary Science Journal появилась статья с результатами компьютерного моделирования воздействия ядерного заряда на тело и траекторию астероидов.
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Группа учёных из Ливерморской национальной лаборатории в США предложила новый способ воздействовать на астероиды, потому что эта проблема не теряет актуальности и не исключено, что какой-либо астероид рано или поздно может столкнуться с Землёй. Ранее NASA испытывало изменение траектории астероида с помощью космического зонда DART. Но этот способ ограничен размерами астрономического тела.
Поэтому исследователи предложили отправку в космос ядерного оружия: проведённое моделирование учитывает множество параметров, включая структуру и состав астероида. К тому же ядерный заряд может не только изменить траекторию астероида, но и разрушить тело на безопасные для Земли фрагменты.