Американские учёные заявили об искусственном происхождении коронавируса

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Сегодня в 13:37
Американские учёные заявили об искусственном происхождении коронавирусаИ даже смогли доказать это
Группах учёных-генетиков выявила интересные генетические особенности вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. По их словам, они напрямую свидетельствуют об искусственном происхождении вируса.
Специалисты заявили, что возбудитель COVID-19 имеет такой генетический след, который у естественного коронавируса никогда ранее не наблюдался.
Авторы научной работы также отметили, что они могут значительно увеличить летальность коронавируса. Для это им достаточно лишь «встроить» особую последовательность в его геном в наиболее подходящем месте, пишет Хайтек.
Учёные также утверждают, что лаборатория в Ухане ещё до пандемии была известна проведением исследований «увеличения функциональности». В рамках этих работ местные специалисты «преднамеренно перегружали вирусы для увеличения летальности».
На момент написания материала, ещё ни одна крупная организация, в том числе ВОЗ, не дала комментарий по поводу свежего исследования.