Американские учёные заявили об искусственном происхождении коронавируса

Специалисты заявили, что возбудитель COVID-19 имеет такой генетический след, который у естественного коронавируса никогда ранее не наблюдался.

Авторы научной работы также отметили, что они могут значительно увеличить летальность коронавируса. Для это им достаточно лишь «встроить» особую последовательность в его геном в наиболее подходящем месте, пишет Хайтек.

Учёные также утверждают, что лаборатория в Ухане ещё до пандемии была известна проведением исследований «увеличения функциональности». В рамках этих работ местные специалисты «преднамеренно перегружали вирусы для увеличения летальности».

На момент написания материала, ещё ни одна крупная организация, в том числе ВОЗ, не дала комментарий по поводу свежего исследования.