Американские ведомства нашли в китайских солнечных инверторах модули связи

В ответ на это американские энергетические компании и государственные ведомства, в частности, Министерство энергетики США готовятся к возможным ограничениям и изучают альтернативные варианты. Министерство также сотрудничает с различными ведомствами, чтобы укрепить внутренние цепочки поставок и снизить зависимость от китайского импорта.

Как отмечает Reuters, китайские компании, такие как HUAWEI, Sungrow и Ginlong Solis, доминируют на мировом рынке инверторов, но некоторые европейские компании решили воздержаться от инверторов HUAWEI, ссылаясь на соображения безопасности. В США компания HUAWEI покинула рынок инверторов в 2019 году после введения ограничений на ее телекоммуникационное оборудование из-за предполагаемых рисков для национальной безопасности Штатов.

Эксперты подчёркивают риск того, что китайское законодательство будет требовать сотрудничества со спецслужбами, что вызывает опасения по поводу потенциального контроля устройств, подключённых к иностранным сетям.