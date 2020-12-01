Наука и технологии
Сегодня 10:28
Американские власти готовят новые иски против Google и Facebook
Первые заседания могут начаться уже в январе-феврале следующего года
Грядет новый виток противостояния крупных технологических компаний и американских властей. Последние, судя по имеющимся данным, готовят новые иски против Google и Facebook из-за нарушения компаниями антимонопольного законодательства.
Ожидается, что новые иски будут предъявлены уже в конце января 2021 года, передает The Wall Street Journal. В рамках рассмотрения этих дел, планируется выяснить, какими именно методами техногиганты пользовались для достижения имеющегося у них лидерства. Также власти США намерены выяснить, не злоупотребляли ли компании своим положением, давя более мелких конкурентов.
Напомним, что со времен еще первого разбирательства, и Google, и Facebook всячески отрицают обвинения в антиконкурентном поведении. Представители компаний наоборот заявляют, что они работают на рынках с высокой конкуренцией, а их преимущественно бесплатные услуги только помогают пользователям по всему миру.