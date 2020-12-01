Американские власти готовят новые иски против Google и Facebook

Ожидается, что новые иски будут предъявлены уже в конце января 2021 года, передает The Wall Street Journal. В рамках рассмотрения этих дел, планируется выяснить, какими именно методами техногиганты пользовались для достижения имеющегося у них лидерства. Также власти США намерены выяснить, не злоупотребляли ли компании своим положением, давя более мелких конкурентов.

Напомним, что со времен еще первого разбирательства, и Google, и Facebook всячески отрицают обвинения в антиконкурентном поведении. Представители компаний наоборот заявляют, что они работают на рынках с высокой конкуренцией, а их преимущественно бесплатные услуги только помогают пользователям по всему миру.