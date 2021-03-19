Американские власти ищут подвох в отказе Google следить за пользователями

Но, по всей видимости, далеко не всем понравилась эта идея Google. Так, например, следователи Министерства юстиции США обеспокоились заявлениями компании на эту тему, пишет 3DNews. Поэтому они начали опрашивать представителей рекламной индустрии на предмет затруднения их деятельности свежим решением поискового гиганта.

Четыре источника, которые уже были опрошены американскими властями, рассказали, что вопросы следователей касались того, как «изменения в Chrome, в том числе связанные с cookie-файлами, повлияют на рекламную и новостную индустрию»

Представители Google уже заявили о намерении помочь росту сторонних компаний, сохранив при этом приватность пользователей.