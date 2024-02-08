Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 08 февраля 2024, 07:54
1 мин.

Американские власти: китайские хакеры могут скрываться в критически важной инфраструктуре США

И это по-настоящему пугающий момент
Американские власти выразили обеспокоенность по поводу возможного присутствия китайских хакеров в критически важных инфраструктурных системах США, включая транспорт, водоснабжение, электроснабжение и другие важные сектора.

В 50-страничном отчете говорится, что, находясь в тени, злоумышленники могут нанести удар в любой момент, когда посчитают это целесообразным.

Это заявление подчеркивает растущую угрозу кибератак на национальную безопасность и вызывает тревогу относительно потенциальной уязвимости критической инфраструктуры перед лицом сложных и продвинутых киберугроз.

Власти США призывают к усилению мер безопасности и разработке стратегий защиты от возможных кибератак, чтобы обеспечить надежную защиту жизненно важных систем страны.

Отметим, что происходящее подчеркивает необходимость международного сотрудничества и обмена информацией в области кибербезопасности, чтобы противостоять угрозам, исходящим от государственных и негосударственных акторов, стремящихся подорвать национальную безопасность и стабильность.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
Теги:
#сша
,
#Китай
,
#ХАКЕР