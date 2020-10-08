Американские власти предложили "разделить" Apple, Facebook и прочих техногигантов

Представители демократической партии конгресса США наконец-то подвели итог масштабного расследования деятельности крупных игроков технологической отрасли, передает CNBC. Доклад, созданный на его основе, гласит, что современные IT-гиганты построили монополии, сравнимые с монополиями времен нефтяной экономики и взлета железных дорог.

В качестве одной из эффективных мер в борьбе с этим было предложено “разделить” некоторые из компаний: например, запретить Facebook продвигать свои продукты на принадлежащих ей же площадках, таких как Instagram, Oculus и т.д. Стоит отметить, что конгрессмены нашли монополию и в случае с Apple и Google — первую компанию обвинили в единоличном доминировании на рынке мобильных приложений для iOS, а вторую в удержании неконкурентного лидерства в сфере поисковиков и на рекламном рынке.