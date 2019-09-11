Американские власти вернули Huawei оборудование, конфискованное 2 года назад

Напомним, что в 2017 году правительство США наложила арест на телекоммуникационное оборудование китайской компании Huawei во время того, как его перевозили в Китай после лабораторных испытаний в Калифорнии. Власти подозревали нарушение экспортного контроля, но после пришли к выводу, что экспортная лицензия не требуется. Представители компании подавали иск на правительство США, а после снятия ареста на оборудование, отозвали его. Власти США не предоставили исчерпывающего объяснения причины “необоснованного и незаконного” ареста оборудования, который длился на протяжении двух лет, тем самым вызвав разочарование у китайского гиганта Huawei.