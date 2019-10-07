Американские власти запретили использовать нейросети по отношению к кандидатам в президенты

Так, представитель Калифорнийской Ассамблеи Марк Берман рассказал, что первый документ призван запретить размещение видео, пропущенных через нейросеть, если там фигурируют кандидаты, участвующие в предвыборной гонке. Что важно, имеется определенный срок, который ограничивает данные публикации — такие видео запрещено загружать за 60 дней до дня голосования. Второй же законопроект позволяет жителям Калифорнии подать в суд на людей, которые использовали их лицо при создании порнографического дипфейка.

Политик назвал технологию Deepfake крайне опасным инструментом, особенно в руках тех, кто планирует заняться проведением различных кампаний по дезинформации населения, призванных сбить с толку избирателей.