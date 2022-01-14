Американские ВМС получат роботизированные корабли

Теперь на флоте должны решить, что делать с роботами в дальнейшем. Все роботы переделаны из кораблей снабжения. Их испытали проходом от Мексиканского залива до Западного побережья, но через Панамский канал эти корабли всё же проводил капитан. Кроме того, эти корабли были испытаны запусками ракет.

Предположительно, в дальнейшем они будут использоваться для противодействия подводным лодкам, сбора данных или поиска мин, а также для радиоэлектронной борьбы.