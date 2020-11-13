Американские военные готовятся получить сразу два робо-танка

Также появились данные о том, что к двум уже разрабатываемым RCV-танкам, в ближайшее время присоединится и третий, сообщает издание Breaking Defense. При этом в рамках конференции, которая проходила на прошлой неделе, представитель командования армии майор Кори Уолес заявил, что новые тип вооружения будет использоваться армией США как во время ведения обычной, так и во время ведения электронной войны.

Напомним, что на сегодняшний день американские инженеры вовсю производят легкие, средние и тяжелые автомобили RCV. Правда, несмотря на то, что данный тип вооружения основывается на новейших технологиях, ключевое управление роботами и право на открытие огня все еще остается за человеком. Возможно, правда, в будущем данное право все же будет передано ИИ. Но когда именно это произойдет — неизвестно.