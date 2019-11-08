Американские военные используют списанные почти 10 лет назад истребители

Самое интересное в данном полете то, что F-117 Night Hawk уже достаточно давно были сняты с вооружения военно-морских сил США — еще в далеком 2008 году на смену устаревшим F-117 пришли более новые истребители в лице F-22. На фоне появившихся кадров в сети возобновились разговоры о том, что американские военные, на самом деле, до сих пор используют F-117, правда делают это неофициально и на территории зон боевых действий.

”Если F-117 ни в каких военных операциях не используется и к использованию не планируется, то с какой целью командование отдаёт приказы о проведении полетов?”, — задались вопросом американские военные эксперты в ответ на официальное заявление Пентагона о том, что вооруженные силы США не используют военные истребители прошлого поколения.