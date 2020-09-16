Американские военные испытали новейший истребитель шестого поколения
Программа NGAD остается засекреченной, но это не мешает официальным лицам высказываться, например, относительно летных испытаний демонстратора технологии шестого поколения, пишет издание Defence News. И, воспользовавшись подобной возможностью, на тему данного события высказался директор ВВС Соединенных Штатов по закупкам Уилл Ропер:
Мы уже построили и подняли в воздух в реальном мире полномасштабный демонстрационный летный образец, и мы побили все рекорды в этом деле. Мы готовы приступить к созданию самолетов следующего поколения так, как никогда раньше.
Стоит отметить, что результаты проведенного тестирования могут прямо повлиять на формирование военного бюджета США в 2022 году, а также ускорить запуск полноценного производства новейшего истребителя.