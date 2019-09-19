Ferra

Американские военные констатировали, что НАТО слабее России

Но альянс работает над решением проблемы
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд рассказал, что по его мнению военное превосходство НАТО над Россией в течение нескольких последних лет было заметно подорвано.

”Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над возрождающейся Россией подорвано”, — заключил генерал. Также он отметил, что само руководство альянса признает имеющиеся изменения в расстановке сил, в связи с чем новая военная стратегия, которая будет принята НАТО в ближайшее время, будет разработана с учетом современных реалий.

Помимо этого Данфорд добавил, что вместе с Россией военную стратегию США внимательно изучил и Китай, попытавшись разработать новые технологии для удара по слабым местам Соединенных Штатов. Произошло это, по словам военного, после окончания холодной войны.

Самое читаемое