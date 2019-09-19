Американские военные констатировали, что НАТО слабее России

”Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над возрождающейся Россией подорвано”, — заключил генерал. Также он отметил, что само руководство альянса признает имеющиеся изменения в расстановке сил, в связи с чем новая военная стратегия, которая будет принята НАТО в ближайшее время, будет разработана с учетом современных реалий.

Помимо этого Данфорд добавил, что вместе с Россией военную стратегию США внимательно изучил и Китай, попытавшись разработать новые технологии для удара по слабым местам Соединенных Штатов. Произошло это, по словам военного, после окончания холодной войны.