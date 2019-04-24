Американские военные могут ходить по воде

Ученые из Лаборатории по исследованию брызг Государственного университета штата Юта разработали способ перемещение по жидким поверхностям, названный «хождением по воде».

Исследование проводилось по заказу американских военных. Результаты опубликовали в престижном исследовательском журнале Scientific Reports. Проведённая работа описывает физику передвижения по воде упругих сфер и создаёт базу для проектирования дронов, способных ходить по воде.

Учёные использовали высокоскоростные камеры, которые записывали перемещение по воде эластомерных сфер. При достаточно высокой скорости становится возможной то самое «хождением по воде», когда сфера после нескольких контактов с поверхностью получает сплющенную форму и продолжает двигать почти параллельно поверхности. Да, совсем как «блинчики», которые пускают дети в прудах и реках с помощью плоских камушков.