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Американские военные намерены "потягаться" с Россией в Арктике
Только большой вопрос: а получится ли?
Американский интернет-портал Defense News опубликовал информацию о том, что Второй флот ВМС США, восстановленный буквально только что, уже полностью готов к работе. Об этом стало известно от официальных источников еще 31 декабря 2019 года.
”В условиях все более непростого вопроса глобальной безопасности все наши союзники и противники прекрасно понимают, что многие из активных морских путей в мире лежат в Северной Атлантике. В сочетании с открытием судоходства в Арктике конкуренция на названных пространствах будет только расти, и Второй флот гарантирует, что наша нация готова присутствовать и сражаться в регионе, если потребуется”, — заявил вице-адмирал Эндрю Льюис, возглавляющий Второй флот ВМС США.
Так, данный “боевой отряд” видит главную цель своей деятельности непосредственно в России. При этом возобновивший свою деятельность флот также успел провести полноценные совместные учения с европейскими страна на территории Балтики.