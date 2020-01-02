Американские военные намерены "потягаться" с Россией в Арктике

”В условиях все более непростого вопроса глобальной безопасности все наши союзники и противники прекрасно понимают, что многие из активных морских путей в мире лежат в Северной Атлантике. В сочетании с открытием судоходства в Арктике конкуренция на названных пространствах будет только расти, и Второй флот гарантирует, что наша нация готова присутствовать и сражаться в регионе, если потребуется”, — заявил вице-адмирал Эндрю Льюис, возглавляющий Второй флот ВМС США.

Так, данный “боевой отряд” видит главную цель своей деятельности непосредственно в России. При этом возобновивший свою деятельность флот также успел провести полноценные совместные учения с европейскими страна на территории Балтики.