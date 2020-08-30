Американские военные назвали действия российских пилотов непрофессиональными

Так, американские военные заявили о том, что российские истребители Су-27 совершили опасный маневр, пересекая траекторию полета бомбардировщика США. В первую очередь опасность представляла турбулентность, создаваемая отечественными самолетами, что ограничивало возможность американских пилотов маневрировать.

По словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффри Харригиана, подобные действия привели к увеличению рисков столкновения в воздухе, что, в свою очередь, несовместимо с летным мастерством и международными правилами полетов.

Напомним, что чуть ранее Национальный центр управления обороной России сообщил о подъеме в воздух двух истребителей Су-27 для перехвата стратегического бомбардировщика В-52 ВВС США над Черным морем.