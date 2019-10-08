Американские военные назвали самые опасные российские танки

Так, в самом начале списка оказался танк Т-34, произведенный еще в Советском Союзе и превосходивший своего предшественника во всем. Также немало внимания иностранные журналисты уделили семейству средних боевых танков Т-54 и Т-55, созданных также в СССР. Причем, по словам экспертов, в Т-54 российские инженеры исправили большую часть проблем Т-34.

Закрыл же список танков Т-90, который произвели на замену Т-64, Т-72 и Т-80. The National Interest отдельно отмечает, что танк сильно напоминает монстра Франкенштейна — все дело в том, что собран он из модернизированного корпуса Т-72, но при этом башня с пушкой взята у Т-80.