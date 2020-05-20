Американские военные не досчитаются от 18 до 24 новейших истребителей в этом году из-за пандемии

”Если у нас будет возможность ускорить или восстановить темпы производства, мы это сделаем. Если будут подвижки, в конце лета или в начале осени появится четкая картина о том, где мы будем находиться”, — рассказал вице-президент компании Lockheed Martin, занимающейся разработкой F-35, Грег Ульмер.

Стоит отметить, что начиная с 23 мая на заводе корпорации в штате Техас персонал будет разделен на три группы, каждая из которых будет работать по 14 дней с неделей отдыха. После того, как пройдет первая ротация, руководство компании будет принимать дальнейшее решение о внесении корректив или продлении измененного графика до 4 сентября.