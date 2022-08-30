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Американские военные объявили набор в «государственные хакеры»
В Сети появилась информация о свежей инициативе вооружённых сил США — набрать всех желающих в специальные хакерские войска.
По словам руководителя Кибершколы сухопутных войск страны полковника Брайана Вайла, американские военные начали набор «государственных хакеров» в соответствующий вид войск вооружённых сил.
Военный чиновник также опубликовал призыв для всех заинтересованных в своём Twitter-аккаунте:
Хотите стать государственным хакером? Мы разовьём ваши навыки в наступательных и оборонительных операциях. Защищать. Атаковать. Использовать уязвимости [противника]. Брайан Вайл
Брайан Вайл
Также он поделился ссылкой на сайт с вакансиями, благодаря которому известно, что требуются специалисты по радиоэлектронной борьбе, операциям в киберпространстве, защите киберсетей. При этом на некоторые позиции набор производится только из числа представителей офицерского состава.