Наука и технологии
Сегодня в 13:54
1 мин.

Американские военные объявили набор в «государственные хакеры»

В Сети появилась информация о свежей инициативе вооружённых сил США — набрать всех желающих в специальные хакерские войска.
Американские военные объявили набор в «государственные хакеры»

По словам руководителя Кибершколы сухопутных войск страны полковника Брайана Вайла, американские военные начали набор «государственных хакеров» в соответствующий вид войск вооружённых сил.

Военный чиновник также опубликовал призыв для всех заинтересованных в своём Twitter-аккаунте:

Хотите стать государственным хакером? Мы разовьём ваши навыки в наступательных и оборонительных операциях. Защищать. Атаковать. Использовать уязвимости [противника]. Брайан Вайл

Брайан Вайл

Также он поделился ссылкой на сайт с вакансиями, благодаря которому известно, что требуются специалисты по радиоэлектронной борьбе, операциям в киберпространстве, защите киберсетей. При этом на некоторые позиции набор производится только из числа представителей офицерского состава.

Источник:ТАСС
Теги:
#сша
,
#армия
,
#хакер
Новости партнеров
Новости партнеров