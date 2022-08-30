Американские военные объявили набор в «государственные хакеры»

Также он поделился ссылкой на сайт с вакансиями, благодаря которому известно, что требуются специалисты по радиоэлектронной борьбе, операциям в киберпространстве, защите киберсетей. При этом на некоторые позиции набор производится только из числа представителей офицерского состава.