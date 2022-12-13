Американские военные объявили об успешном запуске гиперзвуковой ракеты

Американские военные объявили об успешном запуске гиперзвуковой ракетыДолго же они к этому шли
Министерство обороны США поделилось новостью об успешном запуске гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW. Это первое испытание, прошедшее успешно.
Фото: РБК
Представители Пентагона рассказали, что пуск полноценного прототипа ракеты был осуществлен с борта межконтинентального стратегического бомбардировщика B-52H во время полёта.
В момент нахождения над Тихим океаном, недалеко Калифорнийского побережья, ракета сумела достичь гиперзвуковой скорости — она в пять раз превышала скорость звука.
Напомним, что ещё в мае 2022 года ВВС США провели успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия AGM-183A. Тогда запуск ракеты также осуществлялся с борта Boeing B-52H Stratofortress.
Известно, что американские гиперзвуковые ракеты создаются в рамках программ Operational Fires (OpFires) и Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC).