Американские военные объявили об успешном запуске гиперзвуковой ракеты

Представители Пентагона рассказали, что пуск полноценного прототипа ракеты был осуществлен с борта межконтинентального стратегического бомбардировщика B-52H во время полёта.

В момент нахождения над Тихим океаном, недалеко Калифорнийского побережья, ракета сумела достичь гиперзвуковой скорости — она в пять раз превышала скорость звука.

Напомним, что ещё в мае 2022 года ВВС США провели успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия AGM-183A. Тогда запуск ракеты также осуществлялся с борта Boeing B-52H Stratofortress.

Известно, что американские гиперзвуковые ракеты создаются в рамках программ Operational Fires (OpFires) и Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC).