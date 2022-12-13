Наука и технологии
10:56, 13 декабря 2022
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Американские военные объявили об успешном запуске гиперзвуковой ракеты

Долго же они к этому шли

Министерство обороны США поделилось новостью об успешном запуске гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW. Это первое испытание, прошедшее успешно.

Американские военные объявили об успешном запуске гиперзвуковой ракеты

Фото: РБК

Представители Пентагона рассказали, что пуск полноценного прототипа ракеты был осуществлен с борта межконтинентального стратегического бомбардировщика B-52H во время полёта.

В момент нахождения над Тихим океаном, недалеко Калифорнийского побережья, ракета сумела достичь гиперзвуковой скорости — она в пять раз превышала скорость звука.

Напомним, что ещё в мае 2022 года ВВС США провели успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия AGM-183A. Тогда запуск ракеты также осуществлялся с борта Boeing B-52H Stratofortress.

Известно, что американские гиперзвуковые ракеты создаются в рамках программ Operational Fires (OpFires) и Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC).

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