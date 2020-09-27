Американские военные "отрепетировали" битву с Россией

В рамках учений, которые проходили на полигоне Юма в Аризоне, военные из США занимались определением местоположения с последующим уничтожением нескольких объектов противника, пишет издание Defense News. Что интересно, среди них были замечены и объекты, спроектированные по примеру российского зенитного ракетно-пушечного комплекса “Панцирь”.

Прокомментировал учения и бригадный генерал вооруженных сил США Уолли Руген — по его словам, продемонстрированная на учениях технология использует в своей основе настолько передовые решения, что оказалась способна передавать данные по сетям намного быстрее, чем это делалось ранее.