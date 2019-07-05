Американские военные по глупости "выронили" три бомбы во время учений

Согласно данным журналистов, инцидент произошел рано днем 1 июля, примерно в 54 милях к юго-западу от военной базы ВВС Муди во время самых обыкновенных учений. В результате столкновения с птицей, A-10C Thunderbolt II случайно выпустил три бомбы над Флоридой. Как именно контакт с птицей мог привести к таким последствиям — неизвестно. Но к счастью все закончилось хорошо, так как бомбы были учебными — если бы боеприпас был боевым, то инцидент мог закончиться куда печальнее, с огромным количеством жертв.

Из-за незапланированного сброса бомб, ВВС не уверены, где именно они приземлились. В связи с этим военная база уже предупредила всех местных жителей об опасности контакта с учебным боезапасом — несмотря на то, что это по большей части муляж, в нем все же есть пиротехнический заряд для имитации действия настоящей бомбы.