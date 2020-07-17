Американские военные подтвердили разработку "самой скоростной ракеты в мире"

К слову, министерство также отметило, что скорость полета новейшей американской разработки превышает скорость звука в 17 раз. Испытания, которые и позволили провести замер показателей, были проведены еще в марте текущего года.

Напомним, что президента США чуть ранее уже заявлял, что ракета “настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить”. ”У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может”, - отметил Трамп, не забыв напомнить, что его страна обладает самой современной военной техникой в мире.