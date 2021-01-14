Американские военные получат приборы ночного видения в формате обычных солнцезащитных очков

Наши бойцы испытывают значительную нагрузку на шею из-за нынешних ПНВ (приборов ночного видения — прим. редакции) из-за веса оптики, выступающей на 4-5 дюймов перед их шлемами. Если вы никогда не носили ПНВ часами, представьте, что весь день носите бейсболку с двухфунтовым грузом, прикреплённым к козырьку. Это даст вам небольшое представление о пережитом стрессе. Длительное использование таких систем приводит к состоянию, при котором у шеи больше нет энергии, чтобы держать голову в вертикальном положении, и бойцам приходится использовать руки, чтобы поднять голову и повернуть её.