Американские военные получили боевых роботов в качестве рождественского подарка

Отметим, что занимаются проектом две компании — американская Pratt Miller и британская QinetiQ. Именно они, в качестве своеобразного подарка, передали военным оставшиеся два опытных образца роботов, сообщает The Drive.

Мы гордимся поставкой армии США первой роботизированной боевой машины. Эта поставка обеспечит военных беспилотным транспортным средством, готовым интегрироваться в наземные боевые операции. Лоран Ланнибуа Руководитель программы RCV QinetiQ

Напомним, что стандартная конфигурация RCV-L включает в себя версию CROWS II. Ей, в отличие от автономных «собратьев», будет управлять солдат.