Наука и технологии
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Американские военные получили боевых роботов в качестве рождественского подарка
Wish you a merry christmas, как говорится
Давно известный факт, что вооруженные силы США намерены в ближайшем будущем оснастить свою армию лёгкими и недорогими боевыми роботами. И вот, в качестве рождественского подарка, американские военные получили сразу два таких робота модели RCV-L.
Отметим, что занимаются проектом две компании — американская Pratt Miller и британская QinetiQ. Именно они, в качестве своеобразного подарка, передали военным оставшиеся два опытных образца роботов, сообщает The Drive.
Мы гордимся поставкой армии США первой роботизированной боевой машины. Эта поставка обеспечит военных беспилотным транспортным средством, готовым интегрироваться в наземные боевые операции. Лоран Ланнибуа Руководитель программы RCV QinetiQ
Напомним, что стандартная конфигурация RCV-L включает в себя версию CROWS II. Ей, в отличие от автономных «собратьев», будет управлять солдат.