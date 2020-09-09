Американские военные получили новейший тяжелый вертолет MH-47G Block II

Согласно имеющимся данным, в качестве разработчика и производителя нового вертолета выступает компания Boeing. В общей сложности на ее плечи ляжет выпуск 23 машин общей стоимостью 25 млн долларов каждая., а заказчиком воздушного оружия выступает Пентагон.

Напомним, что MH-47G представляет из себя большой транспортный вертолет, используемый в различных спецоперациях. Он способен развивать крейсерскую скорость до 315 км/ч, при этом “помещает” в себя летательный аппарат порядка 30 коммандос. Также вертолет способен транспортировать различное вооружение, легкие транспортные средства и полевую артиллерию.