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Американские военные получили новейший тяжелый вертолет MH-47G Block II
Разработкой новинки занялась известная в гражданской авиации компания
В сети появилась информация, согласно которой американские военные получили новейший тяжелый вертолет MH-47G Block II. По сути, данный летательный аппарат является модернизацией устаревшего CH-47 Chinook, созданного еще во времена вьетнамской войны.
Согласно имеющимся данным, в качестве разработчика и производителя нового вертолета выступает компания Boeing. В общей сложности на ее плечи ляжет выпуск 23 машин общей стоимостью 25 млн долларов каждая., а заказчиком воздушного оружия выступает Пентагон.
Напомним, что MH-47G представляет из себя большой транспортный вертолет, используемый в различных спецоперациях. Он способен развивать крейсерскую скорость до 315 км/ч, при этом “помещает” в себя летательный аппарат порядка 30 коммандос. Также вертолет способен транспортировать различное вооружение, легкие транспортные средства и полевую артиллерию.