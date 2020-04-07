Американские военные попросили у правительства дополнительные средства для противостояния России и Китаю

По мнению военных чинов страны, Соединенные Штаты теряют позицию лидера в Индо-Тихоокеанском регионе, в то время как Россия и Китай становятся все более и более грозным противником на данной территории из-за наращивания военного потенциала. По мнению Пентагона, в конечном итоге это может привести к тому, что интересы США в данном регионе, в будущем, будут ущемляться.

”Отсутствие действенного и убедительного сдерживающего фактора в регионе побудит Китай и Россию к принятию действий, которые будут ущемлять интересы США”, — говорится в послании Пентагона Конгрессу.