Американские военные потерпели неудачу при испытании межконтинентальной баллистической ракеты

Сообщается, что сам пуск прошёл с территории авиабазы Ванденберг в Калифорнии. ВВС США планировали провести оценку комплекса, а также проверить его готовность и эффективность, пишет РИА Новости. Вместе с тем военные хотели проверить точность ракеты.

Отметим, что Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, имеющейся у США в эксплуатации. На данный момент у Пентагона насчитывается около 450 таких ракет.

Что интересно, во время проведённых в 2008 году испытаний, Minuteman III смог пролететь около 8500 км.