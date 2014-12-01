Американские военные потеряли более миллиона запчастей для истребителей F-35

Американские военные потеряли более миллиона запчастей для истребителей F-35И вряд ли за это кто-то будет отвечать
Министерство обороны США и компания Lockheed Martin потеряли более миллиона запчастей для новейшего истребителя F-35 стоимостью более $85 млн.
Отсутствие системы отслеживания поставок деталей у правительства приводит к неопределённости в количестве наличных запасных частей. При этом профессиональные аудиторы считают, что потери могут быть гораздо больше одного миллиона.
В Lockheed Martin утверждают, что компания работает с агентством по управлению оборонными контрактами и предоставляет документы о утилизации деталей, которые считаются ненужными или устаревшими.
Отчёт также указывает на необходимость проведения капитального ремонта двигателей F-35 в ближайшем будущем. И это мероприятие обещает стать достаточно затратным — оно обойдется примерно в $38 млрд.